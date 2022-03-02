Атом Джанджугазян избран председателем Аудиторской палаты
На заседании Национального собрания Армении председателем Аудиторской палаты избран Атом Джанджугазян.Как сообщает «Арменпресс», председатель счетной комиссии НС Нарек Бабаян представил результаты закрытого голосования: все 70 депутатов, принявших участие в голосовании, проголосовали за кандидатуру Атома Джанджугазяна.
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