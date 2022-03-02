Время в Ереване: 11:07:36,   2 Март

Атом Джанджугазян избран председателем Аудиторской палаты

Атом Джанджугазян избран председателем Аудиторской палаты

На заседании Национального собрания Армении председателем Аудиторской палаты избран Атом Джанджугазян.

Как сообщает «Арменпресс», председатель счетной комиссии НС Нарек Бабаян представил результаты закрытого голосования: все 70 депутатов, принявших участие в голосовании, проголосовали за кандидатуру Атома Джанджугазяна.
Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]