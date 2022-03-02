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Для Ваагна Хачатряна вполне приемлема идея открытия эпохи мирного развития

Для Ваагна Хачатряна вполне приемлема идея открытия эпохи мирного развития

Кандидат на пост президента Ваагн Хачатурян считает, что Армения должна стремиться к установлению добрососедских отношений со своими соседями. По его словам, именно в этой логике следует рассматривать развитие Армении. Как сообщает «Арменпресс», об этом Ваагн Хачатрян сказал в Национальном собрании при обсуждении его кандидатуры.

Он подчеркнул, что мы должны уметь жить в мире с нашими соседями.

«Общение, переговоры - это лучше, чем спорить, воевать или демонстрировать силу. Мы можем показать силу умом и знаниями», - сказал Хачатурян.

Кандидат на пост президента заявил, что провозглашенная правительством Армении идея открытия эпохи мирного развития для него приемлема в полном смысле, и президент должен впрячься в это дело.
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