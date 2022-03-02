Для Ваагна Хачатряна вполне приемлема идея открытия эпохи мирного развития
14:41, 2 Март, 2022
Кандидат на пост президента Ваагн Хачатурян считает, что Армения должна стремиться к установлению добрососедских отношений со своими соседями. По его словам, именно в этой логике следует рассматривать развитие Армении. Как сообщает «Арменпресс», об этом Ваагн Хачатрян сказал в Национальном собрании при обсуждении его кандидатуры.
Он подчеркнул, что мы должны уметь жить в мире с нашими соседями.
«Общение, переговоры - это лучше, чем спорить, воевать или демонстрировать силу. Мы можем показать силу умом и знаниями», - сказал Хачатурян.Кандидат на пост президента заявил, что провозглашенная правительством Армении идея открытия эпохи мирного развития для него приемлема в полном смысле, и президент должен впрячься в это дело.
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