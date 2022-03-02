В Москву вернулась первая группа специалистов, отозванных с космодрома Куру

Первая группа специалистов, отозванных с космодрома Куру, вернулась в Москву. Как передает Арменпресс, об этом сообщил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"В Москву из Гвианского космического центра (ГКЦ) вернулась первая группа российских специалистов-стартовиков и ракетчиков в составе 29 человек", - написал Рогозин в своем Telegram-канале.

По словам главы Роскосмоса, оставшиеся 56 человек вылетят с Куру в ближайшее время.

Ранее Рогозин заявил, что госкорпорация в ответ на санкции ЕС приостанавливает сотрудничество с европейскими партнерами по организации запусков с космодрома Куру во Французской Гвиане и отзывает свой технический персонал.

ЕС ввел жесткие финансовые и технологические секторальные ограничения против 64 ключевых структур РФ, в том числе в отношении ракетно-космического центра "Прогресс", и серьезно ограничил доступ этим структурам к рынку капитала и финансовым услугам, запретил предоставление им технической помощи и торговлю с ними продукцией и технологиями военного или двойного назначения, а также технологиями и оборудованием для добычи нефти в полярных широтах и на шельфе. Также ЕС принял обширный список высокотехнологической продукции, в частности систем связи, электроники, полупроводников, авиационных и космических компонентов, запрещенных для поставок в Россию.