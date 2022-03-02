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Испания направит Украине наступательное оружие

Испания направит Украине наступательное оружие

Власти Испании решили поставить Украине наступательное оружие. Как передает Арменпресс, об этом заявил в среду председатель правительства королевства Педро Санчес, выступая в Конгрессе депутатов (нижняя палата парламента).

"Испания поставит украинскому сопротивлению наступательный военный материал, - отметил премьер. - Мы должны дать европейский ответ на европейскую угрозу".

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. Как заявили в Минобороны РФ, российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает.


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