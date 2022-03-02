С 1 марта вступили в силу ослабления миграционных требований для иностранцев, въезжающих в РФ

В миграционных требованиях для иностранных граждан, въезжающих в Российскую Федерацию с 29 декабря 2021 года, произошли некоторые ослабления. На пресс-конференции, состоявшейся в пресс-центре «Арменпресс» заместитель начальника Миграционной службы Ирина Давтян сообщила, что эти ослабления вступили в силу с 1 марта. Иностранные граждане, въезжающие в РФ с 29 декабря, обязаны были получить в России медицинскую справку, сдать отпечатки пальцев в полицию и сфотографироваться. Требования смягчены по трем направлениям, все три из которых касаются медицинской справки.

-Что означает медицинская справка? Где граждане могут пройти медкомиссию, и какие есть ослабления?

Ирина Давтян отметила, что при въезде в Россию необходимо пройти два медицинских осмотров. Первый - проверку на наличие наркотиков или психотропных веществ в организме.

«Это делается для того, чтобы выяснить, употребляет ли гражданин наркотики или психотропные вещества. Следующее исследование связано с инфекционными заболеваниями: туберкулезом, проказой, сифилисом, ВИЧ. До ослабления в список входил и тест на COVID, но согласно новому порядку с 1 марта этого требования уже нет», - сообщила Ирина Давтян.

Следующее ослабление касается исследований возрастных изменений на предмет выявления употребления психотропных веществ, наркотических средств. Раньше такое тестирование должны были пройти все лица старше 6 лет. Теперь возрастной ценз повышен, это исследование проходят лица старше 13 лет.

Третье ослабление заключается в том, что изначально было предусмотрено, что эти медицинские справки могут быть действительны в течение трех месяцев, теперь срок был продлен до одного года.

-В каких случаях к лицам, въезжающим в Россию, применяются миграционные требования?

- К лицам, въезжающим для работы, которые в миграционной карте цель въезда указали работу. Они должны пройти эти процедуры в течение 30 календарных дней со дня въезда в Россию.

Лица, въезжающие в Россию более чем на 90 дней, но не по работе, члены семей работающих, студенты или пребывающие более чем 90 дней с другими целями, должны пройти процедуры в течение 90 календарных дней со дня прибытия в Россию.

-В каких случаях эта процедура не требуется?

-При кратковременном пребывании, до 90 дней, выезжающим в Россию с частным, деловым визитом, лечением эти процедуры не требуются. Граждане, имеющие временный вид на жительство (РВП) в России не обязаны проходить эти процедуры. Требования не являются обязательными для детей до 6 лет, для должностных лиц, работающих в международных организациях или в дипломатических представительствах в России.