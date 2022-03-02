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В ЛНР заявили, что под контроль республики перешли 40 населенных пунктов

В ЛНР заявили, что под контроль республики перешли 40 населенных пунктов

Народная милиция Луганской Народной Республики (ЛНР) по данным на утро среды освободила 40 населенных пунктов, находившихся под контролем украинской армии. Как передает Арменпресс, об этом сообщил официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Иван Филипоненко.

"Подразделениями Народной милиции от Вооруженных сил Украины освобождены уже 40 населенных пунктов", - говорится в заявлении Филипоненко, размещенном в Telegram-канале Народной милиции.


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