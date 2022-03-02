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ЕС работает над четвертым пакетом санкций против России

ЕС работает над четвертым пакетом санкций против России

Евросоюз разрабатывает четвертый пакет санкций в отношении России из-за ее военной операции на Украине. Как передает Арменпресс, об этом сообщил в среду глава МИД Австрии Александер Шалленберг.

"Мы уже ввели мощные санкции. Мы работаем над четвертым пакетом. В пятницу будет специальное заседание глав МИД [стран ЕС] с американским госсекретарем [Энтони] Блинкеном", - сказал он.

По словам главы МИД Австрии, новые санкции затронут крупных бизнесменов, готовятся специальные списки.


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