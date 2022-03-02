Ушел из жизни ветеран «Арменпресс», корреспондент Левон Азроян

На 84-м году жизни скончался ветеран Информационного агентства «Арменпресс» корреспондент Лаврентий Азроян (литературный псевдоним Левон Азроян). Левон Азроян скончался 1 марта. В течение нескольких дней он боролся с COVID-19 в больнице.

В течение своей деятельности в агентстве ему суждено было освещать важнейшие общественно-политические и культурные события как в Армении, так и за ее пределами.

Редакция информационного агентства «Арменпресс» выражает соболезнования семье, родным и близким Левона Азрояна, разделяет тяжелую боль утраты.

Панихида по Левону Азрояну состоится 4 марта в траурном зале «Люар», похороны - 5 марта на Спандарянском кладбище.

Лаврентий Сисакович Азроян (литературный псевдоним Левон Азроян) родился 28 августа 1937 года в Тбилиси. Окончил историко-педагогический факультет Тбилисского педагогического института им. А.С. Пушкина. После окончания института два года отслужил в Советской Армии. После исполнения конституционного долга приступил к работе в издающейся в Тбилиси армянской газете «Советакан Врастан».

В январе 1966 года Левон Азроян переехал в Ереван, где начал работать в Армянском телеграфном агентстве (АТА), ныне "Арменпресс". Здесь проработал около 30 лет, пройдя путь от корреспондента до начальника отдела, заместителя главного редактора. В апреле 1993 года он перешел в пресс-службу правительства РА, где проработал около пяти лет, занимая должность заместителя начальника пресс-службы. Более полутора десятилетий Левон Азроян преподавал журналистику в Армяно-российском (Славянском) университете столицы, в Гаваре и ряде частных вузов.

За время работы корреспондентом в Государственном информационном агентстве «Арменпресс» он освещал важнейшие общественно-политические и культурные события, как в Армении, так и за рубежом. Он единственный армянский журналист, который в составе бригады ТАСС освещал один из очередных съездов Коммунистической партии Советского Союза. Левон Азроян освещал работу съездов и сессий последнего Верховного Совета народных депутатов СССР.

Его статьи и рассказы, репортажи и интервью публиковались в изданиях Армении, Советского Союза и диаспоры, транслировались по радио и телевидению. Он писал на армянском и русском языках. Азроян автор пятнадцати книг, в частности, «По прошлым дорогам времени», «Четыре тысячи километров по территории Эргира», «Люди, события, судьбы», «Тоска снова привела в Эргир», «Тбилиси - город моего детства и юности», «Несправедливо разоренное орлиное гнездо», «Время все расставит по своим местам», «Они ковали Победу», «Колыбель интеллектуального потенциала нации», «Возвращение в круги своя», «В памяти и в сердце навсегда». Готова к публикации его книга «Арменпресс. Воспоминания не становятся прошлым».

Его 57-летние заслуги перед отечественной журналистикой неоднократно отмечались различными наградами. Левон Азроян был награжден грамотой Верховного Совета Армянской ССР, медалью «Маршал Баграмян», бронзовой медалью ВДНХ СССР (дважды). Получал грамоты и благодарственные письма от министерств и ведомств за лучшее исполнение своего профессионального долга.

Леон Азроян никогда не терял связи с родным агентством, с любовью помогал молодым специалистам « Арменпресс », способствовал их профессиональному росту. Не случайно после небольшого перерыва он вернулся в « Арменпресс », где и работал до своей кончины.