ВОЗ сообщила о снижении на 16% количества случаев заражений ковидом за неделю

Более 10 млн человек заразились коронавирусной инфекцией за минувшую неделю, более 60 тыс. умерли. Число выявленных случаев инфицирования снизилось на 16% по сравнению с предшествующими семью днями, а число летальных исходов - на 10%, как передает Арменпресс, об этом сообщила в ночь на среду Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Как отмечается в ее еженедельном бюллетене, с 21 по 27 февраля "число новых случаев COVID-19 и смертность продолжили снижение, они уменьшились соответственно на 16% и 10% по сравнению с предыдущей неделей". В организацию поступили сообщения о заражении 10 776 582 человек. Зарегистрировано 60 155 летальных исходов.

Увеличение числа заразившихся по сравнению с предыдущей неделей (с 14 по 20 февраля) зафиксировано в Западно-Тихоокеанском регионе (на 32%). В то же время в остальных пяти регионах ВОЗ заболеваемость снизилась. Особенно существенное снижение зафиксировано в Восточном Средиземноморье (на 34%) и Америке (на 30%). В Европе, на которую приходится 52% всех новых случаев инфицирования в мире за неделю, этот показатель уменьшился на 24%. Смертность выросла в Западно-Тихоокеанском регионе (на 22%) и Восточном Средиземноморье (на 4%). В то же время в остальных регионах она снизилась, причем особенно сильно - в Африке (на 59%).

О самом большом числе инфицированных за неделю сообщила Германия (1 119 632). Далее следуют Республика Корея (1 032 008), Россия (920 697), Турция (541 259) и Бразилия (519 785). В США за семь дней зарегистрировано больше всего умерших (13 663). Далее следуют Россия (5 427), Бразилия (4 361), Мексика (2 027) и Турция (1 838).

По состоянию на 19:53 мск 1 марта в ВОЗ поступили сведения о 435 626 514 инфицированных и 5 952 215 умерших. Число заразившихся увеличилось за сутки на 1 200 287, летальных исходов - на 7 082.