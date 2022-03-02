Мы должны стремиться к достижению стабильности в регионе: Ваагн Хачатрян

Армения достигнет экономических успехов, успехов в социальной жизни лишь тогда, когда заработают системы безопасности и когда общество почувствует, что наши границы защищены.

Как передает «Арменпресс», об этом в Национальном собрании сказал кандидат на пост президента Ваагн Хачатрян, отвечая на вопрос независимого депутата Ишхана Закаряна о сфере безопасности.

Будучи министром высокотехнологичной промышленности, Хачатрян отметил, что для Армении первостепенным вопросом является проблема безопасности, повышение обороноспособности, которые должны быть решены насколько возможно быстро.

«Когда мы почувствуем, что установилась стабильность, когда почувствуем, что в регионе нет угрозы войны, границы будут открыты».