Япония утверждает, что вертолет России нарушил ее воздушные границы

Министерство обороны Японии выступило с утверждением, что в среду в воздушное пространство страны вторгся российский вертолет. Как передает Арменпресс, об этом сообщило агентство Kyodo.

По его данным, инцидент якобы произошел у побережья северного японского острова Хоккайдо.