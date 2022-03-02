Время в Ереване: 11:07:36,   2 Март

Япония утверждает, что вертолет России нарушил ее воздушные границы

Япония утверждает, что вертолет России нарушил ее воздушные границы

Министерство обороны Японии выступило с утверждением, что в среду в воздушное пространство страны вторгся российский вертолет. Как передает Арменпресс, об этом сообщило агентство Kyodo.

По его данным, инцидент якобы произошел у побережья северного японского острова Хоккайдо.


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]