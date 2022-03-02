Япония утверждает, что вертолет России нарушил ее воздушные границы
Министерство обороны Японии выступило с утверждением, что в среду в воздушное пространство страны вторгся российский вертолет. Как передает Арменпресс, об этом сообщило агентство Kyodo.
По его данным, инцидент якобы произошел у побережья северного японского острова Хоккайдо.
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