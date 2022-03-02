В Google Play заблокировали в Европе приложения, связанные с RT и Sputnik

Компания Google удалила из электронных магазинов Google Play на территории Европы приложения телеканала Russia Today (RT) и агентства Sputnik. Как передает Арменпресс, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление компании.

Компания заблокировала мобильные приложения, связанные с RT и Sputnik, в своем электронном магазине после того, как ранее Google удалила российские государственные СМИ из своих новостных функций.