Время в Ереване: 11:07:36,   2 Март

В Google Play заблокировали в Европе приложения, связанные с RT и Sputnik

В Google Play заблокировали в Европе приложения, связанные с RT и Sputnik

Компания Google удалила из электронных магазинов Google Play на территории Европы приложения телеканала Russia Today (RT) и агентства Sputnik. Как передает Арменпресс, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление компании.

Компания заблокировала мобильные приложения, связанные с RT и Sputnik, в своем электронном магазине после того, как ранее Google удалила российские государственные СМИ из своих новостных функций.

 


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]