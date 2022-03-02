Число эвакуированных в Россию жителей Донбасса выросло до 137 тыс. человек

Число жителей Донецкой и Луганской народных республик, эвакуированных в Россию с 18 февраля, выросло до 137 тыс. человек. Как передает Арменпресс, об этом ТАСС сообщили в среду в силовых структурах.

"По состоянию на утро 2 марта границу России из ДНР и ЛНР пересекли 137 тыс. человек. Почти 85,5 тыс. из них - это граждане Украины, около 51 тыс. - России, свыше 560 - других государств", - сказал собеседник агентства.

По его словам, жителей Донбасса принимают уже 23 региона России, где в 261 пункте временного размещения находятся около 18,4 тыс. человек. "Остальные за помощью в размещении не обращались", - добавил источник.

18 февраля главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин заявили об эвакуации жителей республик на территорию России в связи с нарастающей угрозой боевых действий.