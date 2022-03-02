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В Армении за прошедший день подтверждено 342 случая заболевания COVID-19

В Армении за прошедший день подтверждено 342 случая заболевания COVID-19

По состоянию на 11:0021 марта в Армении всего подтверждено 420 498 случаев заражения COVID-19, 403 671 заболевших вылечились. Всего в результате COVID-19 зарегистрировано 8 493 летальных исходов.

На данный момент фактическое лечение от COVID-19 получают 6 717 пациентов.

Как передает «Арменпресс», об этом говорится на сайте Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Министерства здравоохранения Армении.

За последние сутки проведено 4 020 тестов. Подтверждено 342 случая заболевания COVID-19, 755 заболевших вылечились, есть 15 летальных исходов.

Всего проведено 2 902 684 тестирования.
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