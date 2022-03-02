Байден призвал Конгресс одобрить меры по ужесточению контроля за оборотом оружия
Президент США Джо Байден призвал американских законодателей одобрить инициативы, предусматривающие ужесточение контроля за оборотом огнестрельного оружия, передает Арменпресс.
"Я продолжу делать все, что в моих силах, чтобы пресечь незаконный оборот оружия и [распространение] самодельного оружия, [наборы для сборки которого] можно купить в интернете", - заявил американский лидер, выступая во вторник вечером перед Палатой представителей и Сенатом Конгресса США с ежегодным посланием "О положении страны".
"И я прошу Конгресс принять проверенные меры по сокращению насилия с применением огнестрельного оружия. Прохождение универсальной проверки прошлого [покупателя оружия]. <...> Запрет штурмового оружия и магазинов большой емкости. <...> Эти законы не нарушают Вторую поправку к Конституции США, они спасают жизни", - продолжил Байден.
Говоря о борьбе с преступностью, он призвал отказаться от призывов о лишении правоохранительных органов финансирования, которые часто звучали в США во время протестов, вызванных гибелью в Миннеаполисе (штат Миннесота) при задержании полицией 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда. "Мы должны согласиться с тем, что ответом является не лишение полиции финансирования. Ответ заключается в том, чтобы снабжать полицию ресурсами и предоставлять ей подготовку, которые необходимы для защиты наших сообществ", - уверен Байден.
Кроме того, он призвал законодателей одобрить иммиграционную реформу.
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