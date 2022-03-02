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В Национальном собрании обсуждается вопрос избрания президента Республики Армения

В Национальном собрании обсуждается вопрос избрания президента Республики Армения

В Национальном собрании обсуждается вопрос избрания президента Республики Армения.

Как передает «Арменпресс», фракция «Гражданский договор» выдвинула на пост президента кандидатуру Ваагна Хачатуряна, который в настоящее время занимает пост министра высокотехнологичной промышленности. Биографию кандидата в президенты представляет лидер фракции «Гражданский договор» Айк Конджорян.

Оппозиционные фракции «Айастан» и «Честь имею» приняли решение не выдвигать кандидата, чтобы никоим образом не участвовать в президентских выборах.
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