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В ряде районов республики идет снег

В ряде районов республики идет снег

По состоянию на утренние часы 2 марта в Ашоцке, Ахуряне, Артике, Ани, Аштараке, Апаране, Арагаце, Чаренцаване, Раздане, Севане, Чамбараке, Сисиане и Мегри идет снег.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Дорожный департамент, отмечая, что из-за низкой видимости вследствие тумана перевал Варденяц труднопроходим для транспортных средств с прицепом.

Дорожные строители проводят работы по очистке и обработке дорог солью и песком.

Все автодороги межгосударственного и республиканского значения открыты.
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