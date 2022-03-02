В ряде районов республики идет снег
09:53, 2 Март, 2022
По состоянию на утренние часы 2 марта в Ашоцке, Ахуряне, Артике, Ани, Аштараке, Апаране, Арагаце, Чаренцаване, Раздане, Севане, Чамбараке, Сисиане и Мегри идет снег.
Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Дорожный департамент, отмечая, что из-за низкой видимости вследствие тумана перевал Варденяц труднопроходим для транспортных средств с прицепом.
Дорожные строители проводят работы по очистке и обработке дорог солью и песком.Все автодороги межгосударственного и республиканского значения открыты.
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