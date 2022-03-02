В Национальном собрании продолжается работа очередного заседания

В Национальном собрании Армении продолжается работа очередного заседания, начавшегося 1 марта.

Как передает «Арменпресс», Национальное собрание сегодня обсудит вопрос избрания президента Армении. На пост президента Армении правящая фракция «Гражданский договор» выдвинула кандидатуру Ваагна Хачатряна.

Депутаты Национального собрания также изберут председателя Аудиторской палаты. Фракция «Гражданский договор» выдвинула на этот пост кандидатуру Атома Джанджугазяна. В повестке заседаний Национального собрания включено 29 вопросов.

2 марта члены правительства будут отвечать на вопросы депутатов.

Парламент уже обсудил законопроекты О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Армения «О защите экономической конкуренции», О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Армения «О государственном регулировании обеспечения технической безопасности», О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Армения «Об обеспечении деятельности, обслуживании и социальных гарантиях должностных лиц» и представленный в приложении пакет проектов ряда других законодательных инициатив.