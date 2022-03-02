Проект парка, посвященного памяти жертв Арцахских войн, окончательно будет готов в мае

В мае окончательно будет готов проект парка памяти жертв Арцахских войн на территории Ереванского ботанического сада. Об этом в беседе с «Арменпресс» сообщил директор ЗАО «Ереван проект» Сирекан Оганян.

«Программа находится на стадии проектирования. Проект предусматривает следующее: на возвышении в верхней части Ботанического сада будет стоять памятник. Сейчас мы работаем над благоустройством территории мемориала и прилегающих участков. Планируется реконструкция территории мемориала в Ботаническом саду. Уже есть определенные решения, но конечный результат будет заключаться в том, что аллеи, ведущие к холму, подниматься будут по окружности. После завершения работ, связанных с мемориалом, будет проведен конкурс проектов самого памятника. Мы проведем всю предварительную работу, связанную с территорией, останется провести конкурс самого памятника», - сказал Сирекан Оганян.

Директор ЗАО «Ереван проект» сообщил, что необходимо будет улучшить и инфраструктуру питьевой и поливочной воды. Вся садовая территория должна быть обеспечена системой орошения. С этой целью ведется работа над проектом строительства нового оросительного водопровода. Он обеспечит все необходимое водоснабжение.

Планируется новый вход с улицы Царав Ахпюр. Будет паркинг примерно на 200 автомобилей. На входе будет стойка обслуживания посетителей. В той части парка, где нет наклонов, будет проложена велосипедная дорожка. Аллеи будут освещены красивой подсветкой, будут установлены соответствующие скамейки, урны для мусора. То есть, изменится вся инфраструктура парка. Ступенчатый бульвар оживят цветочными композициями.

Общая проектная площадь парка составляет 30 га. Сирекан Оганян затруднился ответить, сколько деревьев будет посажено. По его словам, сейчас уточняются участки, где будет проводиться санитарная обрезка. Затем администрация парка представит предложения о видах деревьев. Сирекан Оганян отметил, что зеленые насаждения парка находятся в неудовлетворительном состоянии, поэтому необходимо продумать благоустройство и посадку деревьев в полном объеме.

«Период проектирования всей программы завершится в мае. После этого будет объявлен тендер на строительство. В итоге у нас будет мемориал с современными решениями, парк, смысл которого будет заключаться в следующем: жизнь продолжается, но никто не забыт. Этот парк будет наполнен жизнью», - добавил Сирекан Оганян.

Премьер-министр РА Никол Пашинян заявил, что в Ереванском ботаническом саду будет создан Парк жизни, где будут высажены деревья, символизирующие жизнь и память всех жертв Арцахских войн, а кульминацией парка станет Древо жизни. «Это будет не мемориал, это будет парк жизни, где дети будут бегать, шуметь, играть, молодежь проводить свой досуг, пожилые люди разгуливать и вести беседы. Они погибли, чтобы жизнь продолжалась и в Армении и в Арцахе. Жизнь Армении, жизнь Арцаха, мирная и развивающаяся армянская государственность будут победой, созданной ими», - сказал премьер-министр.

Анна Гзирян