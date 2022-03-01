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Украинские СМИ сообщают об обстреле Киевской телебашни

Украинские СМИ сообщают об обстреле Киевской телебашни

В столице Украины в результате обстрела россиянами Киевской телевизионной башни погибли 5 человек, еще 5 пострадали. Как передает Арменпресс со ссылкой на Укринформ, об этом информирует ГСЧС Украины в Фейсбуке.

"По состоянию на 18:00 в результате обстрела Киевской телевизионной вышки в Шевченковском районе предварительно погибли 5 человек и 5 человек пострадали. Работы продолжаются", - говорится в сообщении.

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