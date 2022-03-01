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Должны остановить агрессора как можно скорее: Зеленский поговорил с Байденом

Должны остановить агрессора как можно скорее: Зеленский поговорил с Байденом

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с президентом Соединенных Штатов Америки Джо Байденом американское лидерство в антироссийских санкциях и оборонной помощи Украине. Как передает Арменпресс со ссылкой на Укринформ, об этом Зеленский проинформировал в Твиттере.

"Только что разговаривал с Джо Байденом. Обсудили американское лидерство относительно антироссийских санкций и оборонной помощи Украине. Должны остановить агрессора как можно скорее", – написал Зеленский.

Он также поблагодарил Байдена за поддержку Украины.


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