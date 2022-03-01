Должны остановить агрессора как можно скорее: Зеленский поговорил с Байденом
21:37, 1 Март, 2022
Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с президентом Соединенных Штатов Америки Джо Байденом американское лидерство в антироссийских санкциях и оборонной помощи Украине. Как передает Арменпресс со ссылкой на Укринформ, об этом Зеленский проинформировал в Твиттере.
"Только что разговаривал с Джо Байденом. Обсудили американское лидерство относительно антироссийских санкций и оборонной помощи Украине. Должны остановить агрессора как можно скорее", – написал Зеленский.
Он также поблагодарил Байдена за поддержку Украины.
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