Норвегия запретит продажу российского алкоголя

Норвегия запретит продажу алкоголя российского производства в своих магазинах в связи с эскалацией кризиса на Украине. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом во вторник сообщило агентство Reuters со ссылкой на местную алкогольную монопольную торговую сеть Vinmonopolet.

"Это решение принято из-за российского вторжения в Украину", - полагает представитель монополии.

Ранее государственные алкогольные монополии в соседних Финляндии и Швеции приняли аналогичные решения.

Реализация вина и крепких спиртных напитков в Норвегии разрешена только в магазинах государственной алкогольной монополии Vinmonopolet. Исключения составляют магазины беспошлинной торговли в аэропортах.