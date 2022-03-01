Песков считает, что пока рано говорить о возможности встречи Путина и Зеленского

Делать заключения о возможности встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского пока рано. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом ТАСС заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не исключает возможности встречи президентов РФ и Украины в случае прогресса на мирных переговорах.

"Пока рано делать такие заключения", - сказал Песков в ответ на вопрос, допускают ли такую возможность в Кремле.

В понедельник в Гомельской области Белоруссии прошли российско-украинские переговоры. Они продлились около пяти часов.