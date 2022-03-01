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В Грузии пообещали продолжить поддерживать Украину

В Грузии пообещали продолжить поддерживать Украину

Власти Грузии продолжат оказывать политическую и гуманитарную поддержку Украине, несмотря на решение Киева отозвать своего посла из Тбилиси. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном во вторник комментарии главы администрации грузинского правительства Ильи Дарчиашвили.

"Непонятным является решение президента Украины об отзыве посла из Грузии. Несмотря на это решение, Грузия продолжает и будет продолжать оказывать политическую и гуманитарную поддержку Украине в рамках своих возможностей", - сказал он.

В сообщении отмечается, что оппозиционная партия "Единое национальное движение", а также часть деструктивной оппозиции на фоне военных событий на Украине пытаются втянуть Грузию в войну, которая перекинется на территорию республики.

"Хотим разъяснить обществу, что, к сожалению, не прекращаются попытки вовлечения Грузии в войну и провокации, в которых напрямую участвуют деструктивная оппозиция и "Единое национальное движение". Целью является начало военных действий на территории нашей страны", - сказал Дарчиашвили, добавив, что оппозиция работает как в Тбилиси, так и из Киева.


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