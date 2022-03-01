Экстренное заседание глав МИД стран НАТО пройдет 4 марта в Брюсселе

Экстренное заседание глав внешнеполитических ведомств стран НАТО пройдет 4 марта в Брюсселе. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном во вторник заявлении пресс-службы альянса.

"Внеочередное заседание Североатлантического совета на уровне министров иностранных дел состоится в штаб-квартире НАТО (в Брюсселе - прим. ред.) в пятницу, 4 марта", - указывается в нем.

Как отмечается, встреча пройдет в очном формате под председательством генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.