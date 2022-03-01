Экстренное заседание глав МИД стран НАТО пройдет 4 марта в Брюсселе
20:55, 1 Март, 2022
Экстренное заседание глав внешнеполитических ведомств стран НАТО пройдет 4 марта в Брюсселе. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном во вторник заявлении пресс-службы альянса.
"Внеочередное заседание Североатлантического совета на уровне министров иностранных дел состоится в штаб-квартире НАТО (в Брюсселе - прим. ред.) в пятницу, 4 марта", - указывается в нем.
Как отмечается, встреча пройдет в очном формате под председательством генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.
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