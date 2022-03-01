Каннский кинофестиваль не будет принимать делегации из России

Международный Каннский кинофестиваль, который пройдет с 17 по 28 мая на Лазурном берегу Франции, решил не принимать официальных представителей из России в связи с ситуацией на Украине. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили во вторник в пресс-службе смотра.

"Оргкомитет фестиваля решил, что не будет принимать официальные делегации или представителей, связанных с российским правительством, до тех пор, пока нападение не прекратится на условиях, которые удовлетворят интересы украинского народа", - заявили в пресс-службе.

Одновременно организаторы фестиваля отметили, что их "мысли сейчас обращены к украинским кинематографистам и их семьям".