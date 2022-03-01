Украина не исключает нанесения превентивного удара по Белоруссии

Украина не исключает возможность нанесения превентивного удара по Белоруссии, на территории которой размещены российские войска. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом заявил во вторник секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.

"По необходимости, если будет принято решение верховным главнокомандующим сделать это", - сказал он в эфире телеканала "Украина-24", отвечая на вопрос, может ли Украина нанести "превентивный удар по Белоруссии".

Белорусские военные не принимают участия в боевых действиях на Украине и не собираются делать этого впредь, заявил президент страны Александр Лукашенко во вторник на заседании Совета безопасности страны.