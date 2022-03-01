Канцлер Австрии призвал Россию организовать коридоры для мирных жителей на Украине

Канцлер Австрии Карл Нехаммер призвал Россию организовать гуманитарные коридоры для выхода мирных жителей из районов столкновений на Украине.

"Надо, чтобы РФ создала безопасные коридоры в украинские города", - как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, указал Нехаммер и добавил, что сейчас надо оказать гуманитарную помощь Украине. Австрийский канцлер повторил, что считает российскую специальную военную операцию на Украине "войной, которая была начата в одностороннем порядке" и в которой страдают люди.

В свою очередь, глава МИД Австрии Александер Шалленберг заявил, что вызвал посла РФ и выразил ему протест против российской операции. Глава дипмиссии был вызван уже в третий раз с момента начала спецоперации. "Я ему очень четко указал, что нет никакого оправдания для российского военного нападения на Украину и не будет в будущем", - сказал министр.

Кроме того Шалленберг заявил, что российская сторона должна нести ответственность за угрозу, которой подвергаются жители Украины. "Когда гражданские люди страдают и подвергаются угрозе, это будет предъявлено российскому руководству. Оно должно это знать. Это было четким посланием, которое мы передали сегодня", - сказал он.

Ранее канцлер Австрии Карл Нехаммер и глава МИД сообщили, что посол РФ в Вене был вызван в МИД республики, где ему был заявлен протест из-за военной операции России на Украине.