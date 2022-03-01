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Украина готова переговорам с Россией, но считает неприемлемым ультиматумы: посольство Украины в Армении

Украина готова переговорам с Россией, но считает неприемлемым ультиматумы: посольство Украины в Армении

Украина готова к реальным переговорам с Россией, но считает неприемлемыми ультиматумы. Об этом сказал Арменпресс временный поверенный в делах Украины в Армении Денис Автономов, коснувшись прошедших в Беларуси переговоров по урегулированию российско-украинского конфликта.

«Переговоры всегда нужны, но то, что вчера было озвучено президентом России президенту Франции и то, что было озвучено послом России в ООН, это тот же ультиматум, это «демилитаризация», «денацификация» и отказ от планов вступить в НАТО и в Европейский союз. Я не видел с их стороны какой-то готовности  менять позицию. Наша позиция – прекратить огонь и отвести войска. Нам дальше видвигают ультиматумы, нам остается только драться», - разъяснил украинский дипломат.

По словам Дениса Автономова, такие предусловия неприемлемы для Украины.

«Ультиматум – это не переговоры, я как дипломат могу вам сказать», - подчеркнул Автономов.

На вопрос Арменпресс, в каком случае Украина будет считать себя победителем или что она будет считать победой в сложившейся ситуации, Денис Автономов ответил: «Полное освобождение украинских территорий, включая Крым и Донбасс».


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