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Adidas приостановил сотрудничество с Российским футбольным союзом

Adidas приостановил сотрудничество с Российским футбольным союзом

Германский концерн по производству спортивной обуви и одежды Adidas ("Адидас") приостановил партнерское соглашение с Российским футбольным союзом (РФС). Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает французское агентство АФП.

В августе 2021 года РФС и Adidas заключили очередное соглашение до 2026 года. Сборная России выступала в форме, изготовленной этой компанией, с 2008 года.

Ранее Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Международная федерация футбола (ФИФА) отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях на фоне осложнения ситуации вокруг России и Украины. Также УЕФА перенес финал Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга в Париж.


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