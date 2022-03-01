Главы МО Турции и России обсудили ситуацию на Украине

Министры обороны Турции и России Хулуси Акар и Сергей Шойгу обсудили в понедельник по телефону ситуацию на Украине и гуманитарные усилия. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом заявило турецкое ведомство на своем сайте.

"Министр национальной обороны Хулуси Акар провел телефонный разговор со своим российским коллегой Сергеем Шойгу. Обсуждались последние события на Украине. Акар подчеркнул, что существует серьезная необходимость срочного прекращения огня для улучшения гуманитарной ситуации, включая меры по эвакуации людей", - говорится в заявлении.

Турецкий министр также заявил, что "Турция будет продолжать работать ради мира и оказания гуманитарной помощи в регионе и готова внести свой вклад в этом деле".