Глава МИД Китая призвал Украину и Россию урегулировать конфликт путем переговоров

Правительство Китая призывает Украину и Россию урегулировать ситуацию путем диалога. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом во вторник заявил министр иностранных дел, член Госсовета КНР Ван И в телефонном разговоре со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой.

"Что касается нынешнего кризиса, китайская сторона призывает Украину и РФ найти пути урегулирования путем переговоров и поддерживает все конструктивные международные усилия по политическому урегулированию", - приводятся слова Ван И в сообщении на сайте внешнеполитического ведомства Китая.

"Ситуация на Украине быстро меняется, китайская сторона испытывает глубокое сожаление в связи с разразившимся российско-украинским конфликтом и внимательно следит за жертвами среди мирного населения", - отметил Ван И. Он подчеркнул, что Китай придерживается последовательной и четкой позиции по проблеме Украины. "Мы от начала и до конца выступали за уважение суверенитета и территориальной целостности всех государств", - подчеркнул он.

Ван И призвал принять меры, чтобы предотвратить гуманитарный кризис на Украине и выход конфликта из-под контроля.

"Из-за непрерывного расширения масштаба боевых действий актуальной задачей является смягчение ситуации, насколько это возможно, предотвращение эскалации конфликта до степени потери контроля над ним, особенно это касается недопущения ущерба мирному населению и появления гуманитарного кризиса. Необходимо обеспечить безопасность и своевременный допуск гуманитарной помощи", - заявил он.

"Китайская сторона всегда полагала, что безопасность одной страны не может достигаться ценою нанесения ущерба безопасности другого государства. А региональная безопасность не может реализовываться путем расширения военных блоков", - подчеркнул Ван И, слова которого приводятся в сообщении на сайте внешнеполитического ведомства КНР.