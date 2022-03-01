Италия переводит свое посольство из Киева во Львов
Посольство Италии на Украине переводится из Киева во Львов, где оно продолжит свою работу. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом во вторник сообщил МИД республики.
"В связи с ухудшением ситуации с безопасностью в Киеве и, как следствие, невозможностью гарантировать полную функциональность, посольство Италии в Киеве переводится во Львов для продолжения выполнения своей работы", - говорится в сообщении ведомства.
Премьер-министр Италии Марио Драги во вторник сообщал, что на территории резиденции посла в Киеве были размещены 87 человек, включая несовершеннолетних и новорожденных. 72 из них должны были сегодня уехать.
Ранее на сайте кризисного центра МИД была обновлена рекомендация итальянцам покинуть Украину, в том числе наземным путем - на поездах.
Подпишитесь на наш канал в Телеграм