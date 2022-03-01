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Второй раунд российско-украинских переговоров пройдет 2 марта

Второй раунд российско-украинских переговоров пройдет 2 марта

Следующий раунд российско-украинских переговоров должен состояться завтра, 2 марта, как об этом изначально условились стороны. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом заявил во вторник российский источник.

"Как договорились изначально, встреча должна состояться завтра", - сказал собеседник агентства.

Российско-украинские переговоры прошли в понедельник в Гомельской области Белоруссии, встреча продлилась пять часов.


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