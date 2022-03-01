Россия уважает украинский народ и не намерена ущемлять интересы граждан этой страны: Лавров

Россия уважает украинский народ и не намерена ущемлять интересы граждан этой страны, заявил Лавров. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом заявил во вторник министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на сессии Совета ООН по правам человека (СПЧ) в формате видеообращения.

"Как неоднократно подчеркивал президент [России] Владимир Путин, мы с неизменным уважением относимся к украинскому народу, его языку и традициям. Не намерены каким-либо образом ущемлять интересы граждан Украины, с которыми нас объединяют не только общая история, цивилизационное, духовное, культурное родство, но и просто кровные, семейные узы, - сказал Лавров. - Миллионы уроженцев Украины живут сегодня в России. Для нас они свои. Вместе мы всегда были и будем многократно сильнее и успешнее".

Последовательное насаждение неонацизма и массовые атаки на права и свободы на Украине осуществляются при попустительстве США и их союзников, заявил министр.

"Все эти массовые, системные атаки на права и свободы, последовательное насаждение неонацизма, осуществляются при откровенном попустительстве США, Канады, стран Евросоюза, высокомерно объявляющих себя "эталоном демократии". Под их бесцеремонным давлением оказались и международные правозащитные механизмы ООН, Совета Европы и ОБСЕ, которые все эти годы не могли найти в себе мужества отреагировать адекватно на вопиющий беспредел на Украине", - подчеркнул глава МИД РФ.

Он указал на то, что Запад начал закрывать глаза на происходящее на Украине в феврале 2014 года, "когда радикалы осуществили антиконституционный госпереворот, разорвав достигнутое под гарантии ЕС соглашение с тогдашним президентом Украины". "Пришедшие к власти путчисты провозгласили курс на союз с Западом и тут же начали наступление на русский язык, вознамерились изгнать все русское из Крыма, направили туда вооруженных боевиков", - добавил Лавров.

Министр отметил, что жители восточных регионов Украины, не принявшие госпереворот, "были обвинены в терроризме, хотя они ни на кого не нападали". "Против них [были] выдвинули отряды карателей, их города бомбили с помощью авиации, артиллерии, систем залпового огня. Разрушали гражданские объекты, школы, больницы. Убивали мирных жителей", - сказал он. По словам Лаврова, киевский режим также ввел против Донбасса экономическую, транспортную и продовольственную блокаду, и все это сходило ему с рук, в то время как международные структуры в лучшем случае "ограничивались стерильными призывами к "обеим сторонам".

"Ясно, что в этих условиях у жителей Крыма и Донбасса просто не было другого выбора", - констатировал глава российского дипведомства. Он напомнил, что в марте 2014 года подавляющее большинство крымчан высказалось за вхождение полуострова в состав России в полном соответствии с международным правом. Так, реализация закрепленного в Уставе ООН права народов на самоопределение позволила им "защитить свое право на жизнь, на свободное пользование родным языком, на свои традиции, свою историю и культуру".

"За это Киев перекрыл Северо-Крымский канал - главный источник пресной воды для жителей полуострова. Опять все промолчали, забыв про пять международных конвенций, в которых закреплено право человека на безопасную питьевую воду", - констатировал Лавров.