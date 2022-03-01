Разрабатываются разные сценарии: ЦБ о возможных последствиях российско-украинской войны
Российско-украинская война и санкции против Российской Федерации вызвали большую нестабильность на финансовых рынках региона. Что касается возможного влияния на экономику и финансовую систему Армении, Центральный банк собрал возможные потенциальные вопросы и попытался на них ответить.
- Как повлияет отключение системы SWIFT на банковскую систему Армении?
Система SWIFT представляет собой международный стандарт обмена информацией о финансовых операциях. Отключение системы SWIFT касается не всех российских банков, в основном крупных. Армянские коммерческие банки могут свободно проводить свои операции с другими коммерческими банками России.
Коммерческие банки Республики Армения также могут обмениваться информацией о финансовых операциях в альтернативной форме, что также может обеспечить беспрепятственное осуществление финансовых операций. В то же время следует отметить, что у нас нет информации о том, что санкции могут коснуться некоммерческих систем денежных переводов.
- Как будут происходить финансовые операции между российским и армянским бизнесом?
Техническая сторона финансовых операций описана выше. Экономические условия сделок - валюта, банковские счета и т.п. - должны реализовываться на основе дополнительных соглашений с отдельными предпринимателями, их зарубежными партнерами и соответствующими коммерческими банками. Все коммерческие банки Республики Армения прилагают усилия для выявления и устранения возможных проблем. Центральный банк Республики Армения считает вышеуказанные проблемы решаемыми и оценивает последние как незначительные риски для финансовой стабильности.
- Как санкции повлияют на экономику Армении?
Влияние санкций на экономику Армении можно условно разделить на две части: влияние экономических операций и влияние финансовых операций. Влияние на финансовые операции описано выше. Влияние экономических операций на экспорт и денежные переводы представлено ниже. В то же время эти воздействия могут быть не только негативными, но и открывать некоторые позитивные возможности с точки зрения притока человеческих ресурсов и капитала из региона.
- Как такая девальвация рубля повлияет на экспорт Армении?
Влияние курса рубля на экспорт в РФ в краткосрочной перспективе, естественно, будет несколько негативным: внешний спрос на товары и услуги, произведенные в Армении, в краткосрочной перспективе сократится. Величина долгосрочного воздействия зависит от многих факторов: валюты сделки, условий оплаты, гибкости компаний-экспортеров, уровня инфляции в России и т.д. Одной из естественных реакций станет диверсификация экспортных операций предприятиями, когда предприятия хотят снизить свои риски.
- Как повлияет такая девальвация рубля на денежные поступающие в Армению переводы?
Девальвация рубля не окажет существенного влияния на денежные переводы в рублях. Вместо этого это повлияет на долларовое выражение этих переводов. Естественно, денежные переводы в долларах США несколько сократятся. Исторически экономика Армении не раз сталкивалась с подобными потрясениями. В отличие от прошлого, сейчас экономика Армении гораздо меньше зависит от денежных переводов, а доля России в этих переводах значительно меньше. Мы думаем, что некоторое сокращение денежных переводов окажет негативное влияние на внутренний спрос Армении, но оцениваем это влияние как небольшое.
- Как все эти события повлияют на инфляцию в Армении?
В настоящее время трудно оценить влияние этих событий на инфляцию. Факторов много, и их вариабельность высока. Для того чтобы оценить общее влияние, необходимо суммировать влияние всех этих факторов, а это будет возможно только при некотором снижении волатильности. В условиях высокой волатильности ЦБ руководствуется сценарным программированием, когда разрабатываются разные возможные сценарии и реакции ЦБ при разных сценариях. В любом случае ЦБ привержен своему мандату обеспечивать ценовую стабильность, он ее обеспечит при любом развитии ситуации.
- Как эти изменения повлияют на физическое перемещение товаров?
Физическое перемещение товаров в настоящее время затруднено по части Черного моря, особенно в торговле с Украиной. ЦБ не располагает дополнительной информацией о фактических направлениях физического движения товаров, чтобы дать более профессиональную оценку ситуации.
- Как эти события повлияют на финансовую стабильность Республики Армения?
Все банки, действующие на территории Республики Армения, действуют в правовом поле Республики Армения, регулируются и контролируются Центральным банком Республики Армения. Все коммерческие банки, действующие на территории Республики Армения, ликвидны, высоко капитализированы, осуществляют свою деятельность в обычном режиме. Центральный банк уже выступил с четким заявлением по отдельным случаям. Центральный банк всегда готов предоставить необходимую ликвидность финансовой системе для надлежащего выполнения обязательств.
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