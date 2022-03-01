Разрабатываются разные сценарии: ЦБ о возможных последствиях российско-украинской войны

Российско-украинская война и санкции против Российской Федерации вызвали большую нестабильность на финансовых рынках региона. Что касается возможного влияния на экономику и финансовую систему Армении, Центральный банк собрал возможные потенциальные вопросы и попытался на них ответить.

Как повлияет отключение системы SWIFT на банковскую систему Армении?

Система SWIFT представляет собой международный стандарт обмена информацией о финансовых операциях. Отключение системы SWIFT касается не всех российских банков, в основном крупных. Армянские коммерческие банки могут свободно проводить свои операции с другими коммерческими банками России.

Коммерческие банки Республики Армения также могут обмениваться информацией о финансовых операциях в альтернативной форме, что также может обеспечить беспрепятственное осуществление финансовых операций. В то же время следует отметить, что у нас нет информации о том, что санкции могут коснуться некоммерческих систем денежных переводов.

Как будут происходить финансовые операции между российским и армянским бизнесом?

Техническая сторона финансовых операций описана выше. Экономические условия сделок - валюта, банковские счета и т.п. - должны реализовываться на основе дополнительных соглашений с отдельными предпринимателями, их зарубежными партнерами и соответствующими коммерческими банками. Все коммерческие банки Республики Армения прилагают усилия для выявления и устранения возможных проблем. Центральный банк Республики Армения считает вышеуказанные проблемы решаемыми и оценивает последние как незначительные риски для финансовой стабильности.

Как санкции повлияют на экономику Армении?

Влияние санкций на экономику Армении можно условно разделить на две части: влияние экономических операций и влияние финансовых операций. Влияние на финансовые операции описано выше. Влияние экономических операций на экспорт и денежные переводы представлено ниже. В то же время эти воздействия могут быть не только негативными, но и открывать некоторые позитивные возможности с точки зрения притока человеческих ресурсов и капитала из региона.

Как такая девальвация рубля повлияет на экспорт Армении?

Влияние курса рубля на экспорт в РФ в краткосрочной перспективе, естественно, будет несколько негативным: внешний спрос на товары и услуги, произведенные в Армении, в краткосрочной перспективе сократится. Величина долгосрочного воздействия зависит от многих факторов: валюты сделки, условий оплаты, гибкости компаний-экспортеров, уровня инфляции в России и т.д. Одной из естественных реакций станет диверсификация экспортных операций предприятиями, когда предприятия хотят снизить свои риски.

Как повлияет такая девальвация рубля на денежные поступающие в Армению переводы?

Девальвация рубля не окажет существенного влияния на денежные переводы в рублях. Вместо этого это повлияет на долларовое выражение этих переводов. Естественно, денежные переводы в долларах США несколько сократятся. Исторически экономика Армении не раз сталкивалась с подобными потрясениями. В отличие от прошлого, сейчас экономика Армении гораздо меньше зависит от денежных переводов, а доля России в этих переводах значительно меньше. Мы думаем, что некоторое сокращение денежных переводов окажет негативное влияние на внутренний спрос Армении, но оцениваем это влияние как небольшое.

Как все эти события повлияют на инфляцию в Армении?

В настоящее время трудно оценить влияние этих событий на инфляцию. Факторов много, и их вариабельность высока. Для того чтобы оценить общее влияние, необходимо суммировать влияние всех этих факторов, а это будет возможно только при некотором снижении волатильности. В условиях высокой волатильности ЦБ руководствуется сценарным программированием, когда разрабатываются разные возможные сценарии и реакции ЦБ при разных сценариях. В любом случае ЦБ привержен своему мандату обеспечивать ценовую стабильность, он ее обеспечит при любом развитии ситуации.

Как эти изменения повлияют на физическое перемещение товаров?

Физическое перемещение товаров в настоящее время затруднено по части Черного моря, особенно в торговле с Украиной. ЦБ не располагает дополнительной информацией о фактических направлениях физического движения товаров, чтобы дать более профессиональную оценку ситуации.

Как эти события повлияют на финансовую стабильность Республики Армения?

Все банки, действующие на территории Республики Армения, действуют в правовом поле Республики Армения, регулируются и контролируются Центральным банком Республики Армения. Все коммерческие банки, действующие на территории Республики Армения, ликвидны, высоко капитализированы, осуществляют свою деятельность в обычном режиме. Центральный банк уже выступил с четким заявлением по отдельным случаям. Центральный банк всегда готов предоставить необходимую ликвидность финансовой системе для надлежащего выполнения обязательств.