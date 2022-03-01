У границы Грузии с Азербайджаном произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 4,4 произошло в Азербайджане, в 30 километрах от границы с Грузией, как передает Арменпресс, об этом сообщает Национальный центр сейсмического мониторинга Грузии.

Подземные толчки были зафиксированы в 14:34 по тбилисскому времени. Эпицентр находился на глубине 21 километра, сказано в сообщении.

Сообщений о жертвах и разрушениях не поступало.