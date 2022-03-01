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Азиатские индексы - 01-03-22

Азиатские индексы - 01-03-22

ТОКИО, 1 МАРТА, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 1 марта на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 1.20% и составил 26844.72 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 0.54% и составил 1897.17 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 0.77% и составил 3488.83 пункта, а HANG SENG вырос на 0.21% и составил 22761.71 пункта.


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