Предстоящие на 2 марта мероприятия
17:27, Март 01, 2022
Уважаемый читатель !
Благодарим Вас за посещение интернет страницы информационного агентства АРМЕНПРЕСС.
Обращаем Ваше внимание на то, что данная новость доступна только Подписчикам АРМЕНПРЕСС.
По вопросам подписки просим связаться с нами:
Эл. почта: [email protected]
Тел: +374 10 53 98 18
- 19:03 Выполнять российские ультиматумы и прихоти мы не будем: глава МИД Украины
- 18:17 Верховный комиссар ООН по правам человека подчеркнула лидерство Армении в вопросе предотвращения геноцидов
- 18:08 Разрабатываются разные сценарии: ЦБ о возможных последствиях российско-украинской войны
- 17:38 У границы Грузии с Азербайджаном произошло землетрясение
- 17:36 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 01-03-22
- 17:35 Азиатские индексы - 01-03-22
- 17:27 Предстоящие на 2 марта мероприятия
- 17:09 Шойгу заявил, что операция на Украине продлится до достижения целей
- 16:40 Президент Арцаха провел заседание Совета безопасности
- 16:39 Верхний Ларс сегодня: движение к границе открыто для трайлеров
- 16:36 На Тайвань прибыла делегация США для обсуждения вопросов безопасности
- 16:27 Временный поверенный в делах Украины в Армении назвал действия России захватнической войной против Украины
- 16:26 «Арменпресс» и баскетбольная лига Vbet A подписали Меморандум о сотрудничестве
- 16:19 Авиакомпания FLYONE ARMENIA начала регулярные прямые рейсы Ереван-Москва-Ереван
- 16:03 Парламент Армении по окончании очередного заседания 1 марта проведет дополнительное заседание
- 16:01 Украина отозвала своих послов в Кыргызстане и Грузии
- 15:51 Россия лишилась права провести мужской ЧМ по волейболу
- 15:45 Вопрос о вступлении Украины в ЕС по ускоренной процедуре находится на стадии рассмотрения
- 15:40 Никол Пашинян принял Стефана Диона
- 15:26 Италия надеется на успех переговоров между Россией и Украиной
- 15:10 Министр ИД обратил внимание председателя Международного комитета Красного Креста на вопрос возвращения армянских пленных
- 14:59 Лукашенко заявил, что ВС РФ предотвратили ракетный удар Украины по Белоруссии
- 14:43 Сборная Армении по греко-римской борьбе до 23 лет на чемпионате Европы отправит 9 участников
- 14:36 Армения - сторонник решения вопроса мирным и переговорным путем: Эдуард Агаджанян о развитиях событий вокруг Украины
- 14:32 Международный антифашистский конгресс пройдет в рамках форума "Армия - 2022"
21:50, 25.02.2022
3978 просмотров Остров Змеиный вернулся под контроль Украины
16:10, 26.02.2022
2602 просмотров Нам важно, чтобы Армения чувствовала себя в безопасности: интервью посла РФ в РА по поводу российской операции на Украине
10:21, 23.02.2022
2066 просмотров В повестке Армении нет вопроса о признании независимости Донецкой и Луганской Республик: МИД РА
21:50, 24.02.2022
1536 просмотров На острове Змеиный не осталось ни одного уцелевшего здания из-за обстрелов России: ВМС Украины
17:32, 26.02.2022
1492 просмотров Киев отказался вести переговоры с Москвой. Дмитрий Песков