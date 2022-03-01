Шойгу заявил, что операция на Украине продлится до достижения целей

Российская армия продолжит специальную военную операцию на Украине вплоть до достижения поставленных целей, как передает Арменпресс, об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании во вторник.

Открывая совещание, он напомнил, что "в соответствии с решением Верховного главнокомандующего с 24 февраля российские Вооружённые силы проводят специальную военную операцию с целью защиты населения Донбасса, демилитаризации и денацификации Украины".

"Главное для нас - защитить Российскую Федерацию от военной угрозы, создаваемой странами Запада, которые пытаются использовать украинский народ в борьбе против нашей страны", - заявил Шойгу.

Он подчеркнул, что в рамках специальной военной операции "российская армия не оккупирует украинскую территорию, принимает все меры для сохранения жизни и безопасности мирных жителей".

Шойгу заявил, что "в ходе боевых столкновений украинская сторона не гнушается использовать мирных граждан в качестве живого щита".

"Реактивные системы залпового огня, орудия, крупнокалиберные минометы размещаются во дворах жилых домов, вблизи школ и детских садов", - сказал министр.

Он поблагодарил личный состав "за мужество и героизм, добросовестное и профессиональное выполнение поставленных задач".