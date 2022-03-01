Верхний Ларс сегодня: движение к границе открыто для трайлеров

Движение на дороге, ведущей к российско-грузинской границе, восстановлено для грузовых автомобилей, как передает Арменпресс, об этом говорится в сообщении на сайте Департамента автомобильных дорог Минрегионразвития Грузии.

По сообщению ведомства, на участке Гудаури-Коби дороги международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс велись интенсивные работы по расчистке дороги от снега. Это позволило восстановить движение для большегрузов.

По данным Национального агентства окружающей среды, движение на участках Млета-Гудаури и Гудаури-Коби будет осуществляться в безостановочном режиме только через лавинозащитные тоннели.

При этом движение машин с прицепом и полуприцепом, а также автобусов вместимостью более 30 мест в тоннелях будет осуществляться в одностороннем порядке, сообщает департамент.

Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.