На Тайвань прибыла делегация США для обсуждения вопросов безопасности

Американская неофициальная делегация, направленная президентом Джо Байденом, прибыла во вторник на Тайвань для обсуждения вопросов безопасности. Как передает Арменпресс, об этом сообщило центральное информационное агентство острова.

Делегацию возглавил экс-председатель Комитета начальников штабов вооруженных сил США Майкл Маллен. Его сопровождают трое других бывших чиновников, курировавших прежде вопросы обороны и безопасности.

В ходе двухдневного пребывания представители США проведут встречи с главой администрации Тайваня Цай Инвэнь, председателем правительства Су Чжэньчаном, руководством оборонного ведомства. Будут затронуты вопросы регионального мира и стабильности, двусторонних отношений и сотрудничества в разных сферах.

По мнению наблюдателей, нынешний визит призван продемонстрировать поддержку Вашингтона Тайбэю на фоне ситуации на Украине, вызвавшей серьезную озабоченность Тайваня. Тремя днями ранее американский ракетный эсминец USS Ralph Johnson совершил демонстративный проход через Тайваньский пролив, что аналитики тоже расценили как некое предостережение Пекину.

Соединенные Штаты разорвали дипломатические отношения с Тайванем в 1979 году и установили их с КНР. Признавая политику "одного Китая", Вашингтон продолжает поддерживать контакты с самоуправляемым островом и поставляет ему вооружения. Это вызывает протесты в материковом Китае, где Тайвань рассматривают в качестве неотъемлемой части китайской территории и решительно предостерегают против сепаратистских устремлений.