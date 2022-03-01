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Президент Арцаха провел заседание Совета безопасности

Президент Арцаха провел заседание Совета безопасности

1 марта президент Республики Арцах Араик Арутюнян провел заседание Совета безопасности.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщили в Аппарате президента. Были обсуждены внешние и внутренние вызовы, стоящие перед Арцахом, вопросы, касающиеся процессов в международной и региональной сферах.

Были уточнены предстоящие планы и программы.


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