Авиакомпания FLYONE ARMENIA начала регулярные прямые рейсы Ереван-Москва-Ереван

Авиакомпания FLYONE ARMENIA 1-го марта начала регулярные прямые рейсы Ереван-Москва-Ереван.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает авиакомпания, отмечая, что рейсы Ереван-Москва-Ереван будут выполняться из международного аэропорта «Звартноц» в международный аэропорт «Внуково», с регулярностью 2 рейса в неделю, по понедельникам и пятницам, день с удобным графиком и стоимостью.

Отмечается, что церемония открытия регулярных прямых рейсов состоялась в ереванском международном аэропорту «Звартноц». Председатель правления авиакомпании FLYONE ARMENIA Арам Ананян перерезал символическую ленту и отметил по случаю запуска рейса.

«Сегодня мы запускаем регулярные рейсы FLYONE ARMENIA в Москву. Для нас это очень важное событие. В ближайшее время компания планирует увеличить частоту и количество рейсов». Комментируя открытие рейсов в Москву, генеральный директор FLYONE ARMENIA Мирча Малека сказал:

«Запуск регулярных прямых рейсов в Российскую Федерацию имеет особое значение для FLYONE ARMENIA. Теперь, преодолевая все препятствия, мы можем гарантировать, что все наши пассажиры могут безопасно лететь в Москву, навещать своих родных и друзей в России или просто лететь с туристической или деловой целью».

Билеты, а также дополнительные услуги можно приобрести на сайте (www.flyone.am) или посредством мобильного приложение, доступного в Google App или App Store, также и во всех партнерских агентствах.

Авиакомпания FLYONE ARMENIA (www.flyone.am) основана в 2021 году. 27 октября Комитет гражданской авиации выдал FLYONE ARMENIA сертификат эксплуатанта. Eй присвоен двух символьный код IATA 3F и трех символьный код ICAO FIE.

Авиакомпания FLYONE ARMENIA предлагает доступные рейсы по ряду направлений - Москва, Лион и Стамбул.

Флот авиакомпании состоит из самолетов семейства AirbusA320. Они рассчитаны на 180 пассажиров и соответствуют всем стандартам Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) и EASASecurity. Также в условиях пандемии самолеты оснащены воздушными фильтрами HEPA, которые уничтожают вирусы и бактерии на 99,97%.

Авиакомпания FLYONE (www.flyone.eu) основана в 2016 году в Республике Молдова и сейчас является одним из лидеров авиационного рынка.

Авиакомпания FLYONE получила сертификат IOSA, высший стандарт безопасности в операционном менеджменте, а также неоднократно входила в ТОП-10 «Самых пунктуальных компаний» в 2018, 2019 и 2020 годах в категории EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка).