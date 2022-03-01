Украина отозвала своих послов в Кыргызстане и Грузии
16:01, 1 Март, 2022
Украина отозвала для консультаций своих послов в Грузии и Кыргызстане.
Как сообщает «Арменпресс», об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. Заявление президента Украины опубликовано на его странице в Telegram.
«Мы немедленно отзываем нашего посла в Кыргызстане для консультаций по обоснованию агрессии против нас. Мы немедленно отзываем нашего посла в Грузии за то, что он препятствовал волонтерам, которые хотели нам помочь, а также за позицию по санкциям», - заявил Зеленский.
Подпишитесь на наш канал в Телеграм