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Вопрос о вступлении Украины в ЕС по ускоренной процедуре находится на стадии рассмотрения

Вопрос о вступлении Украины в ЕС по ускоренной процедуре находится на стадии рассмотрения

Заявка Украины на ускоренное членство в Евросоюзе принята и зарегистрирована, вопрос находится на рассмотрении.

Как сообщает «Арменпресс», об этом заявил руководитель Аппарата президента Украины Андрей Ермак.

«Вчера Владимир Зеленский подписал заявку Украины на вступление в Евросоюз по ускоренной процедуре. Заявка принята и зарегистрирована», - написал Ермак в своем микроблоге в Twitter.


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