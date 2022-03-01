Вопрос о вступлении Украины в ЕС по ускоренной процедуре находится на стадии рассмотрения

Заявка Украины на ускоренное членство в Евросоюзе принята и зарегистрирована, вопрос находится на рассмотрении.

Как сообщает «Арменпресс», об этом заявил руководитель Аппарата президента Украины Андрей Ермак.

«Вчера Владимир Зеленский подписал заявку Украины на вступление в Евросоюз по ускоренной процедуре. Заявка принята и зарегистрирована», - написал Ермак в своем микроблоге в Twitter.