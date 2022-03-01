 Никол Пашинян принял Стефана Диона

Премьер-министр Никол Пашинян принял специального посланника Канады в Европейском союзе и Европе Стефана Диона.

Как сообщили «Арменпресс» в правительстве Армении, премьер отметил, что визит специального посланника Канады в ЕС и Европе является хорошим поводом для обсуждения повестки армяно-канадского сотрудничества и отметил важность того обстоятельства, что Канада разделяет видение реформ Армении.

«Армения верна своей демократической повестке дня и благодарна Канаде, премьер-министру Канады Джастину Трюдо за содействие, оказываемое нашей демократии», - сказал Никол Пашинян.

Премьер-министр РА подчеркнул, что, несмотря на послевоенные трудности правительство Армении последовательно продвигается по пути усиления демократических институтов, о чем свидетельствуют оценки авторитетных международных компаний.

Стефан Дион передал премьер-министру Армении теплые приветствия от премьер-министра Канады и подчеркнул, что он посетил нашу страну для обсуждения перспектив стратегического диалога Армения-Канада.

«Канада является твердым сторонником демократической повестки Армении и заинтересована в реализации совместных программ в Армении», - отметил специальный посланник Канады в ЕС и Европе.

Премьер-министр предложил рассмотреть возможности совместных программ в сферах дорожного строительства, строительства водохранилищ, возобновляемой энергетики, зеленой экономики, а также образовательных учреждений Армении. Стефан Дион назвал эти предложения интересными и отметил, что представит их премьер-министру и правительству Канады.

Премьер-министр представил позиции Армении по делимитации и демаркации армяно-азербайджанской границы, урегулированию нагорно-карабахского конфликта, открытию региональных коммуникаций, а также коснулся договоренностей, достигнутых в результате встреч, состоявшихся при посредничестве международных партнеров. Никол Пашинян отметил, что Армения стремится к миру, стабильности в регионе и рассчитывает на содействие международных партнеров в этом процессе.

Стороны подчеркнули значение демократических институтов в решении задач безопасности. Никол Пашинян отметил, что Армения готова активно работать с Канадой вокруг совместной политической, экономической, культурной, гуманитарной повестки и совместных программ.

В заключение встречи премьер-министр попросил передать приветствия и добрые пожелания своему коллеге, премьер-министру Канады Джастину Трюдо.