Италия надеется на успех переговоров между Россией и Украиной

Италия надеется на успех переговоров между российской и украинской делегациями для урегулирования конфликта. С таким заявлением во вторник выступил Марио Драги, выступая во вторник в итальянском Сенате. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, трансляцию вел телеканал Rai News 24.

"Вчера делегации России и Украины встретились в Белоруссии на границе с Украиной. Мы надеемся на успех этих переговоров, хотя и реалистично оцениваем их перспективы", - заявил он.

Драги также добавил, что Италия готова прибегнуть к дальнейшим санкциям, если они потребуются. "В частности, я предложил принять дополнительные меры против российских олигархов, - сказал итальянский премьер. - Идея заключается в том, чтобы создать публичный международный реестр тех, чьи активы превышают €10 млн". Он также предложил "усилить давление на Центральный банк РФ и попросить Банк международных расчетов, который находится в Швейцарии, принять участие в санкциях". "В то же время необходимо сохранить открытым путь для диалога с Москвой", - сказал глава итальянского правительства.

Российско-украинские переговоры прошли в понедельник в Гомельской области Белоруссии, встреча продлилась пять часов. Российскую делегацию возглавил помощник президента РФ Владимир Мединский. Ранее он заявил, что российская делегация готова вести переговоры с украинской стороной столько времени, сколько потребуется для достижения договоренностей. Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей выразил надежду, что делегации России и Украины через пару дней проведут следующие переговоры на белорусско-польской границе.