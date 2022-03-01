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Министр ИД обратил внимание председателя Международного комитета Красного Креста на вопрос возвращения армянских пленных

Министр ИД обратил внимание председателя Международного комитета Красного Креста на вопрос возвращения армянских пленных

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян 1 марта в Женеве встретился с председателем Международного комитета Красного Креста (МККК) Петером Маурером.

Как сообщили «Арменпресс» в МИД Армении, коснувшись деятельности МККК как неполитической и гуманитарной структуры, министр иностранных дел Арарат Мирзоян подчеркнул важность деятельности организации, направленной на урегулирование гуманитарных вопросов в Арцахе.

В этом контексте Арарат Мирзоян обратил внимание Петера Маурера на вопрос скорейшего возвращения содержащихся в Азербайджане 38 армянских военнопленных и гражданских лиц, а также на случаи насильственного исчезновения людей и выявления судеб без вести пропавших.

Арарат Мирзоян подчеркнул необходимость обеспечения доступа международных структур в Нагорный Карабах и их активной вовлеченности на месте.

Собеседники договорились продолжить сотрудничество с целью урегулирования гуманитарных вопросов.


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