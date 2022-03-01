Лукашенко заявил, что ВС РФ предотвратили ракетный удар Украины по Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявляет, что перед началом спецоперации российских войск на Украине украинские военные хотели нанести удар по белорусской территории, но его предотвратили ВС РФ, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Выступая во вторник на расширенном заседании Совета безопасности, он пояснил, что перед принятием решения о начале спецоперации белорусская и российская разведка обнаружили на территории Украины в непосредственной близости от белорусской границы несколько зенитных и ракетных дивизионов. По словам Лукашенко, они были изготовлены "для нанесения удара по российским войскам в районах сосредоточения на белорусской территории".

"Одновременно с объявлением решения на проведение операции Россией был нанесен упреждающий удар по этим тяжелым вооружениям, позициям, чтобы предотвратить свои потери и воздействие на Белоруссию. Если бы этого не сделали, эти ракеты прилетели бы в Гомель и Мозырь", - сказал Лукашенко. Его слова приводит пресс-служба главы государства.